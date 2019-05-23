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      Уряд затвердив порядок перевірки субсидій та соціальних виплат

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      Уряд затвердив порядок перевірки субсидій та соціальних виплат
      Уряд затвердив порядок перевірки субсидій та соціальних виплат / ckp.in.ua

      Кабінет міністрів України затвердив порядок перевірки отримувачів субсидій та інших соціальних виплат.

      Перевірки будуть проводити для того, щоб державну допомогу отримували лише ті громадяни, які її потребують. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету міністрів України.

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      Що перевірятимуть державні органи? Інформацію про громадян, яка впливає на рішення про виплату соціальної допомоги.

      Для чого перевіряти отримувачів соціальних виплат? Для того, аби зменшити зловживання при отриманні соціальних виплат, а також корупції у процесі призначення таких виплат.

      В уряді пояснили, що це рішення допоможе розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат та оптимізації бюджетних видатків.

      Варто наголосити, що уряд врегулював питання щодо захисту персональної інформації громадян. Справа у тому, що раніше суди скасовували проведення перевірки отримувачів соціальних виплат саме через порушення захисту персональних даних.

      Що таке субсидія? Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Пенсія Субсидії Гроші
      Джерело: 24 канал
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