Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював проведення перевірки, як витрачають гроші з Фонду боротьби з коронавірусом. Розмір фонду сягав майже 65 мільярдів гривень.

Результати аудиту опублікують

Відповідне доручення глава уряду дав Міністерству фінансів на засіданні 17 червня. Про це інформує 24 канал.

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Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом. Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти,

– зазначив Шмигаль.

Результати аудиту, наголосив прем’єр-міністр, мають бути опубліковані. А інформація – оновлюватись щотижня. Звіти щодо використаних грошей мають подати усі залучені до боротьби з COVID-19 міністерства.

Майже половину грошей освоїли, – Марченко

Зазначимо, що на початку червня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що з 65 мільярдів гривень Фонду уже освоїли 28 мільярдів. А прозорість витрачання грошей, зазначав Марченко, начебто уже мала перевіряти Держаудитслужба.