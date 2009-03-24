Урядова коаліція

Партія "Авода" приєдналась до коаліції на чолі з Б. Нетаньяху

Ізраїль отримав урядову коаліцію. Члени лівоцентристської робітничої партії "Авода" проголосували за приєднання до коаліції на чолі з Біньяміном Нетаньяху. Керівник партії "Авода" Ехуд Барак та лідер "Лікуду" Біньямін Нетаньяху домовилися про створення коаліції напередодні. Минулого тижня "Лікуд" підписав коаліційну угоду з партією "Наш дім - Ізраїль", яку очолює Авігдор Ліберман.До коаліції також має долучитися ультра-ортодоксальна партія "ШАС". Лідер парламентських перегонів - центристська партія "Кадіма" на чолі з Ципі Лівні відмовилась приєднатися до коаліційної угоди через розбіжності в оборонній політиці. Нагадаємо, на виборах до парламенту, які відбулися у лютому, перемогла партія "Кадіма", яка забезпечила собі 28 місць в Кнесеті. "Лікуд" фінішувала другою, отримавши 27 місць, а "Наш дім - Ізраїль" здобув 15 мандатів.