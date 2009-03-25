18:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Урядова криза

Фінансові ринки 13:12, 25 березня 2009 219

Уряд М.Тополанека змушений подати у відставку.

Економічна криза у країні, яка нині головує в ЄС, вилилася у кризу політичну. Кабінет міністрів Чехії на чолі з прем'єром Міреком Тополанеком змушений був подати у відставку. Напередодні ввечері чеський парламент виніс чинному уряду вотум недовіри. Підставою для такого кроку стало невдоволення депутатів антикризовим курсом кабінету Тополанека.Членів опозиції, які й ініціювали голосування, підтримав 101 парламентарій, 96 народних обранців висловилися проти. В числі тих, хто проголосував "за" були також декілька депутатів з правлячої коаліції. Це і дало можливість висловити недовіру уряду Мірека Тополанека. Наразі залишається невідомим те, кому президент Чехії Вацлав Клаус довірить формувати новий кабінет.Від Клауса досі чекають яких-небудь заяв з цього приводу. Відомо, втім, що поки не буде сформований новий уряд, члени нинішнього кабінету міністрів будуть й надалі виконувати свої обов'язки. Аналітики також не виключають, що уряд Тополанек працюватиме до завершення головування Чехії у Євросоюзі, після чого в країні оголосять дочасні вибори. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1327
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1230
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук