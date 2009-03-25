Урядова криза

Уряд М.Тополанека змушений подати у відставку.

Економічна криза у країні, яка нині головує в ЄС, вилилася у кризу політичну. Кабінет міністрів Чехії на чолі з прем'єром Міреком Тополанеком змушений був подати у відставку. Напередодні ввечері чеський парламент виніс чинному уряду вотум недовіри. Підставою для такого кроку стало невдоволення депутатів антикризовим курсом кабінету Тополанека.Членів опозиції, які й ініціювали голосування, підтримав 101 парламентарій, 96 народних обранців висловилися проти. В числі тих, хто проголосував "за" були також декілька депутатів з правлячої коаліції. Це і дало можливість висловити недовіру уряду Мірека Тополанека. Наразі залишається невідомим те, кому президент Чехії Вацлав Клаус довірить формувати новий кабінет.Від Клауса досі чекають яких-небудь заяв з цього приводу. Відомо, втім, що поки не буде сформований новий уряд, члени нинішнього кабінету міністрів будуть й надалі виконувати свої обов'язки. Аналітики також не виключають, що уряд Тополанек працюватиме до завершення головування Чехії у Євросоюзі, після чого в країні оголосять дочасні вибори.