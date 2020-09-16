У Києві вже другий день поспіль ФОПи мітингують проти обмежень бізнесу. 16 вересня люди зібралися в урядовому кварталі, щоб стати на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування.

Протестувальники пікетували під Офісом Президента України, Верховною Радою України та Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці спільноти SaveФОП.

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Позиція ФОПів

ФОПи виступають на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в підтримку законопроєктів 3853-1, 3853-2 та 3993.

Відповідно до цих документів скасовується обов'язок використання фіскалізованих реєстраторів розрахункових операцій ФОПами-спрощенцям та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів спрощенки до мінімальної заробітної плати.

Як минає мітинг

Протести минають мирно. Однак поліція Києва все ж посилила заходи безпеки у середмісті столиці.

Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування,

– повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Як минув мітинг ФОПів 15 вересня / Фото "Приватний підприємець"