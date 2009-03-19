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Усі на страйк!

Фінансові ринки 21:30, 19 березня 2009 199

Францію вдруге за 2 місяці охопив загальнонаціональний страйк.

У четвер сотні тисяч французів відмовилися вийти на роботу, аби таким чином висловити свій протест проти економічної політики президента Ніколя Саркозі. Акції протесту відбулися у близько двох сотнях французьких міст. Закриті школи та інші установи, порушено роботу транспорту. На демонстрацію у Парижі, за даними поліції, вийшли близько 90 тисяч протестувальників. Втім, у французькій столиці вдалося уникнути серйозних перебоїв у роботі транспорту.Цьому посприяв новий закон, який обмежує участь транспортників у страйках. Порушено було і роботу паризького аеропорту Орлі. Там скасували третину рейсів. Національні профспілки вимагають від французького керівництва соціальної підтримки в період економічно кризи, зокрема підвищення мінімальних зарплат та збереження робочих місць. Учасники акції вважають абсолютно неправильною політку уряду із надання допомоги винятково банкам та промисловцям.Бенуа Амон (речник Соціалістичної партії Франції): “Нашу країну, як і багато інших, охопила криза. однак ми маємо президента, який посилює кризу своїми неправильними економічними та соціальними рішеннями. Він не хоче чути невдоволення людей. Він відмовляється давати реагувати на звільнення, подорожчання життя. На всі ці проблеми він мовчить”.Філіп Гобер (учасник демонстрації): “Це великий день мобілізації та дії. тут присутні усі профспілки. Найкраще було б якби уряд прислухався до закликів профспілок та показав нарешті, що розуміє працівників”.Згідно з статистичними даними, соціально-економічне становище у Франції в умовах світової кризи постійно погіршується. Безробіття сягнуло рекордних рівнів - роботу втратили понад 2 мільйони французів. Очікують, що до кінця року безробітних побільшає ще на 350 тисяч. Люди також невдоволені тим, що чимало французьких компаній звільняють працівників водночас повідомляючи про рекордні прибутки. Напередодні президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що розуміє тривоги людей, але відмовився від додаткових заходів для покращення економічної ситуації в країні.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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