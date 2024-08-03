В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" володар титулів WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі прокоментував те, що Росія часто прикривається церквою, адже там благословляють війська на війну з Україною, пише 24 Канал.

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Як Усик прокоментував дії Росії щодо церкви

Я сприймаю це як диявольський промисел, тому що тангалашка рогата працює так, що він буде робити добро для того, щоб люди дурили свою голову. Там немає віри, там немає Бога, там є структура. Все. Там немає віри,

– заявив український боксер.

Він пояснив, що віра – це те, що працює, коли нічого не працює.

"Ось у восьмому раунді бою з Тайсоном Ф'юрі мій ангел-охоронець прийшов до мене, поклав руку на плече і сказав: "Братик, ось тобі трохи сили для того, щоб твій народ, який зараз потребує великої допомоги, порадів", – зауважив Олександр Усик.

До речі, раніше спортсмен говорив, що він православний християнин та краще помре, аніж зніме хрестик.

Також відомо, що Олександр Усик у січні 2023 року казав, що він вірний УПЦ (раніше – Українська православна церква московського патріархату) і настоятелю митрополиту Онуфрію. Також він казав, що хоче очищення УПЦ МП від російської агентури.