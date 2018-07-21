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Бій Усик – Гассієв: онлайн поєдинку

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Усик – Гассієв онлайн бою
Усик – Гассієв онлайн бою

Український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО) та росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) проведуть бій у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. На кону чотири пояси чемпіонів та чек на 10 мільйонів доларів.

Сам фінал Всесвітньої боксерської серії довелося провести на два місяці і десять днів пізніше, аніж було заплановано. Все через травму, яку отримав Олександр Усик під час підготовки до бою. Та окрім дати проведення, змінилося і місце. Відтак замість саудівської Джидди бій перенесли до російської Москви. Як не апелювала українська сторона проти Рсії як місця проведення, організатори WBSS вирішили по своєму. Для Усика це буде третій бій на території суперника. Хоча не тільки в цьому ж справа. Усик – уродженець Сімферополя, який зараз окупований Росією.

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А битися є за що. Переможець здобуде чемпіонські титули WBA, WBC, WBO, IBF, і за версією журналу The Ring. А також кубок Мохаммеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.

 

 

Теги: Олександр Усик Усик – Гассієв Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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