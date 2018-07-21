02:40
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Усик переміг Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу

3512 Читать новость на русском
Усик – Гассієв результат бою
Усик – Гассієв результат бою

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Усик.

Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут. Тож все вирішували судді. 

Читайте також: Усик – Гассієв: відео боксерського поєдинку

Переможцем поєдинку, відтак абсолютним чемпіоном став українець Олександр Усик. Він став першим серед українців. хто зумів стати абсолютним чемпіоном світу. Зробив він це у своєму 15-му поєдинку на професійному ринзі.

Тепер він чемпіон у першій важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), власник трофея Моххамеда Алі та чеку на 10 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що перемогу українцю віддали усі судді єдиноголосно. 120-108, 119-109, 119-109.

 

Теги: Бокс Новини спорту Олександр Усик Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 571
Головні новини 21 липня: "потопи" в Україні, Суперкубок і бій Усик – Гаcсієв
21 липня, 21:53 Головні новини 21 липня: "потопи" в Україні, Суперкубок і бій Усик – Гаcсієв
4708
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1409
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
21 липня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 764
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
21 липня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 1046
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Дуже хотів би ще раз відвідати Донецьк, – найвідоміший конферансьє боксу Баффер прибув до Києва
 16 червня , 22:22
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук