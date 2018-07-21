Усик переміг Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Усик.

Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут. Тож все вирішували судді.

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Переможцем поєдинку, відтак абсолютним чемпіоном став українець Олександр Усик. Він став першим серед українців. хто зумів стати абсолютним чемпіоном світу. Зробив він це у своєму 15-му поєдинку на професійному ринзі.

Тепер він чемпіон у першій важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), власник трофея Моххамеда Алі та чеку на 10 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що перемогу українцю віддали усі судді єдиноголосно. 120-108, 119-109, 119-109.