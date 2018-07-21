Усик – Гассієв: відео боксерського поєдинку
Найкращі моменти боксерського поєдинку між Усиком та Гассієвим
Бій між Усиком та Гассієвим тривав всі 12 раундів. Рішення про переможця виносили судді. Вони єдиноголосно віддали перемогу українцю Усику.
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Відео бою Усика та Гассієва (дивитися з 25:00)
Варто зазначити, що Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Тепер він чемпіон у першій важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та журналу The Ring, власник трофея Моххамеда Алі та чеку на 10 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
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