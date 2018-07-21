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Усик – Гассієв: відео боксерського поєдинку

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Усик – Гассієв відео моментів бою
Усик – Гассієв відео моментів бою

Найкращі моменти боксерського поєдинку між Усиком та Гассієвим

Бій між Усиком та Гассієвим тривав всі 12 раундів. Рішення про переможця виносили судді. Вони єдиноголосно віддали перемогу українцю Усику.

Читайте також: Усик переміг Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу

Відео бою Усика та Гассієва (дивитися з 25:00)

Варто зазначити, що Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Тепер він чемпіон у першій важкій вазі  за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та журналу The Ring, власник трофея Моххамеда Алі та чеку на 10 мільйонів доларів.

Теги: Бокс Новини спорту Олександр Усик Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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