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Усик розповів, про що розмовляв з Гассієвим під час поєдинку

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Олександр Усик
Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) розповів, що під час його бою в фіналі WBSS з росіянином Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО) він кілька разів звертався до опонента.

Про це сам Усик розповів в інтерв'ю Boxing.ua.

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Так, я розмовляв з ним. Коли він бив мене нижче пояса, в стегно або ще кудись, я попросив його. Я сказав йому: "Мурат, навіщо ти це робиш? Не треба цього робити ". Він розвів плечі і сказав: "Вибач". Я не думаю, що це було навмисно. Але тим не менше я з ним розмовляв, – сказав український боксер.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Теги: Новини спорту Усик – Гассієв Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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