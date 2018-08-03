Усик став найкращим боксером світу в липні за версією WBA
Український боксер важковаговик, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
"Олександр Усик – боксер місяця у липні 2018 року", – повідомляється на сайті асоціації.
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В ніч проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.
Завдяки цій перемозі Усик став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу і здобув звання боксера світу у липні за версією WBA.
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Джерело: 24 Канал
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