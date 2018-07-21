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Усик відзначився унікальним досягненням для України після перемоги над Гассієвим

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Олександр Усик – єдиний в історії України абсолютний чемпіон світу та третій у історії боксу
Олександр Усик – єдиний в історії України абсолютний чемпіон світу та третій у історії боксу / Соцмережі

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії зустрічалися український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO та представник Росії Мурат Гассієв.

За одноголосним рішенням суддів перемогу у поєдинку здобув Олександр Усик.

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Таким чином, українець здобув ще два пояси за версіями IBF і WBA, і у підсумку став абсолютним чемпіоном світу, про що свідчить трофей Мухаммеда Алі. Також він отримав пояс журналу The Ring.

До слова, раніше чотири пояси збирали лише три спортсмени – Джермейн Тейлор, Бернард Хопкінс і Теренс Кроуфорд.

 

Зауважимо, що для України це унікальне досягнення, оскільки раніше ніхто не об’єднував всі пояси у своїй вазі. До цього лише брати Клички на двох зібрали всі титули в суперважкому дивізіоні.

Крім того, Усик став третім боксером у історії боксу, який завоював титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Подібним статусом можуть похвалитися лише легендарний Евандер Холіфілд і О'Ніл Белл.

Додамо, що Олександр є ще і єдиним чинним абсолютним чемпіоном у професійному боксі. Востаннє таким боксером був Теренс Кроуфорд в 2017 році в першій напівсередній ваговій категорії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так званий реванш, а саме виставковий бій між почесним чемпіоном WBC, мером Києва Віталієм Кличком і британцем Ленноксом Льюїсом не відбудеться. Поєдинок мав пройти у рамках щорічного 56-го конгресу WBC, який прийме українська столиця з 30 вересня по 5 жовтня.

Теги: Рекорди Бокс Новини спорту Олександр Усик Усик – Гассієв Новини України
Джерело: 24 канал
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