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Усик запальними танцями під Лободу готується до бою з Гассієвим: кумедне відео

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Усик показав, як готується до бою з росіянином Гассієвим
Усик показав, як готується до бою з росіянином Гассієвим / Скріншот з відео

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик показав, як готується до бою з росіянином Муратом Гассієвим.

У мережі на каналі 2Большой куш" з'явилось відео з тренувальних буднів Олександра Усика.

У Барселоні чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO проходить перший етап підготовки до бою у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассіева.

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Але крім інтенсивних тренувань Сашко та його тренер Сергій Ватаманюк знаходять час і для невеличких розваг – гуляють містом, відвідують кафе, грають у теніс, сходили на футбол, жартома підспівують "Золотие купола" та інше.

І традиційно Олександр Усик потішив своїх шанувальників фірмовими танцями, навіть підтанцьовував під відому пісню Світлани Лободи "Твои глаза".

Олександр Усик готується до бою з Муратом Гассієвим – відео

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.

Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.

Теги: Новини України Бокс Новини спорту Олександр Усик Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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