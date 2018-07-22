Усик звернувся до українців після перемоги над Гассієвим: зворушливе відео

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик після історичної перемоги над росіянином Муратом Гассієвим записав звернення до українців.

Відповідне відео було опубліковане на сторінці Boxing PRO Ukraine у Facebook.

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Так, боксер подякував усім українцям, як і підтримували його під час фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії.

Україно, миленька-рідна, дякую тобі за підтримку! Я їду додому з кубком та ще з поясами. Усім добра,

– заявив Усик.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.