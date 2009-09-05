"Усміхнені дерева"

Поєднання мистецтва та природи.

В оранжереї Національного ботанічного саду відкрилася оригінальна експозиція - виставка картин Оксани Шапкаріної під назвою "Коли дерева посміхаються". Наївні рослини на 2-х десятках полотен художниці розташувалися безпосередньо поруч з реальними прототипами. Втім, намальовані, жартує художниця, встигають знайти час на гру з дітьми, на кохання та на мрії про теплі краї.Оксана Шапкаріна (художниця): “От як люди - є більш емоційні, і менш емоційні, так само і рослини, дерева. Вони є менш емоційні, більш емоційні, менш контактні, більш контактні, але це треба відчувати. І мені подобається, коли можна знайти спільну мову з живою природою”.Володимир Кваша (старший науковий співробітник Національного ботанічного саду): “Я матеріаліст, я вихований у такі часи, але це дійсно так. Дерева мають енергію, потужну енергію, могутню, і хто проникається цією енергією - вона може бути надзвичайно сильною, вона може бути позитивною, може бути іноді негативною, але це теж потрібно”.Таке сусідство, кажуть в ботанічному саду, дозволяє максимально тонко відчути єднання природи та живопису.