Успішний і знаменитий

Штефан Діц - один із найяскравіших сучасних німецьких дизайнерів.

Більшість його витворів - лауреати численних премій. Як-то серія Genio. Цей посуд отримав аж 6 відзнак, останню з яких вважають найпрестижнішою в країні.Штефан Діц (дизайнер): "Особливим цей посуд роблять порцелянові дублікати. Металеву частину можна легко вставити всередину. І тепер їжу можна подавати на стіл. Такий посуд має, перш за все, естетичний вигляд, а самі страви довше залишаються теплими, адже кераміка виконує теплоізоляційну функцію".Штефан не просто сповнений творчих ідей. Дизайнер не боїться втілювати найшаленіші свої фантазії у життя.Сам же Діц один із останніх в родині баварських майстрів. Навчався Штефан в Штутгарті. По закінченню долучився до креативної команди індустріального дизайнера Константина Гирчіка.Власний бізнес Діц започаткував лише кілька років тому. Відтоді дизайнер зумів звоювати довіру численних поціновувачів ексклюзивних авторських товарів у всьому світі.Штефан Діц (дизайнер): "Коли я творю, то полюбляю задумуватися над тим, що роблю. Мені не до душі знати наперед результат своєї праці. Адже, це лише питання естетики та смаку. Гадаю, інколи відступивши крок назад, можна побачити у звичних речах нові функції. Як то, до прикладу, було із колесом від велосипеда, з якого вийшла досить непогана сокодавка".Більшість робіт Діца нічим особливим ззовні не вирізняються. Проте, за подекуди простими дизайнерськими рішеннями ховаються істинні витвори мистецтва. Загалом Штефан створив близько дюжини, як їх називають критики, геніальних експонатів. Наразі майстер працює над тримачем кулькових ручок для нетбуків. Діц завжди хотів створити щось маленьке, проте, феноменальне за своїми функціями.Штефан Діц (дизайнер): "Люблю, коли мої творіння здатні виконувати не одну функцію. Зрештою, це те, що мене наразі цікавить: як можна один об`єкт пристосувати до виконання одразу кількох завдань. В усіх моїх творіннях можна відшукати приховані функції. Принаймні це те, чого я намагався досягнути".Такий підхід до праці, каже Діц, іще жодного разу не підвів. Так, мабуть, одна із найекстравагантніших інсталяцій митця, Quality Control, яку Діц створив для бренду Nymphenburg, має на меті з допомогою камери показати клієнтам порцелянової крамниці найпотаємніші деталі авторських фігурок.Штефан Діц (дизайнер): "Ця інсталяція дає вам можливість розгледіти найдрібніші деталі, що, я вважаю, досить важливо, якщо вам до вподоби порцеляна. Це цікавий спосіб привернути увагу клієнта до порцеляни ручної роботи".Наразі на Штефана працюють двійко дизайнерів. Починав же Діц самотужки в малесенькій майстерні. Першим з рук митця з`явився проект Big Bin, який завоював своєму творцю приз на виставці у Мілані. Відтоді роботи у Штефана вдосталь.Штефан Діц (дизайнер): "Звісно, це не може не радувати. Адже, тепер я можу дозволити собі творити речі, які на мою думку, можуть згодитися в повсякденному користуванні, і які мені до вподоби робити. Я також роблю все, аби уникнути кризового фінансового становища. І тим не менше, якщо мені потрібно 2 роки, аби завершити проект, менше я працювати просто не буду".І схоже, що таке 6 чуття іще ніколи не підводило дизайнера. Сьогодні Штефан - один із найбільш комерційно успішних майстрів у Європі.