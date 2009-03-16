Узаконені захоплення

Притягнення рейдерів до кримінальна відповідальності - справа далеко не найближчої перспективи.

Хоча українське законодавство і передбачає суворе покарання за недружнє поглинання і захоплення підприємств, експерти прогнозують, що цього року відповідні статті карного кодексу не почнуть виконувати своє призначення. Мовляв, українське рейдерство вже настільки злилося з політичними іграми, що зловмисники почуваються абсолютно захищеними. Тож найбільше, на що можна сподіватися, кілька показових судових процесів. Що ж неминуче, то це зміна характеру рейдерства в Україні.Андрій Семидідько (директор протирейдерського союзу підприємців України): “З'являється багато звернень дрібних підприємців - власників кав'ярень, магазинів, всяких агро-промислових підприємств, які зараз опинилися в ситуації під захопленням”.Юристи розповідають, що наразі найпоширенішими схемами привласнення привабливих об'єктів є звичайна підробка документів та підписів, доведення до банкрутства, і перенесення юридичної адреси підприємств. Також поширюється нова, так звана, російська схема - коли за допомогою контрольованих судів, компанія отримує двох юридично оформлених керівників.