В аеропорті Львова повідомили про скасування двох рейсів австрійської авіакомпанії
Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів компанії Austrian Airlines сполученням Відень – Львів – Відень.
Про це інформує прес-служба аеропорту у Facebook.
Читайте також: Український літак вимушено сів у Єгипті через технічну несправність
Рейси AUA383/384 на лінії Відень – Львів – Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рейси скасували через технічні причини.
Більше деталей щодо технічних причин, через які авіасудно не може здійснити переліт, у повідомленні не вказані.
Зазначимо, що Austrian Airlines входить в Lufthansa Group.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Зіткнення автобуса та вантажівки на Житомирщині: оприлюднено кількість загиблих дітейсьогодні, 12:30
-
Трагедія на озері у США: капітан човна сказав пасажирам не вдягати рятувальні жилетисьогодні, 11:06
-
Чому сталися смертельні аварії вантажівок з мікроавтобусами: водії фур оприлюднили свою версіюсьогодні, 10:25
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Бойовики влаштували перестрілку між собою, є загиблі18 травня 2017 , 12:59
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги7 жовтня 2013 , 16:54