В аеропорті Львова повідомили про скасування двох рейсів австрійської авіакомпанії

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування двох рейсів компанії Austrian Airlines сполученням Відень – Львів – Відень.

Про це інформує прес-служба аеропорту у Facebook.

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Рейси AUA383/384 на лінії Відень – Львів – Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейси скасували через технічні причини.

Більше деталей щодо технічних причин, через які авіасудно не може здійснити переліт, у повідомленні не вказані.

Зазначимо, що Austrian Airlines входить в Lufthansa Group.