В аеропорту "Київ" через негоду відмінили декілька рейсів

Через негоду, яка лютувала у Києві в ніч на 16 серпня, у столичному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського скасували декілька рейсів.

Про це йдеться на офіційному сайті аеропорту.

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Щонайменше три рейси було скасовано та 19 вилетіли із запізненням. Багато пасажирів декілька годин очікували на інформацію щодо своїх рейсів.

Зазначимо, що в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.