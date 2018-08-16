В аеропорту "Київ" через негоду відмінили декілька рейсів
Через негоду, яка лютувала у Києві в ніч на 16 серпня, у столичному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського скасували декілька рейсів.
Про це йдеться на офіційному сайті аеропорту.
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Щонайменше три рейси було скасовано та 19 вилетіли із запізненням. Багато пасажирів декілька годин очікували на інформацію щодо своїх рейсів.
Зазначимо, що в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.
Джерело: 24 Канал
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