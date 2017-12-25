В Афганістані смертник підірвав себе в натовпі людей
09:38, сьогодні 193 Читать новость на русском
Чергова хвиля терактів в Афганістані. Щонайменше 8 людей стали жертвами атаки смертника. Ще двоє отримали поранення.
Трагедія сталась у Кабулі, пише Reuters.
Нападник підірвав себе в натовпі людей поблизу штаб-квартири афганської розвідки. Представники служби безпеки країни зазначили, що всі загиблі – цивільні.
Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".
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Додамо, що напередодні в іншій частині країни, провінції Гільменд, від вибуху загинули семеро мирних жителів. Там здетонував саморобний пристрій.
Джерело: 24 Канал
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