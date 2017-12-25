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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

В Афганістані смертник підірвав себе в натовпі людей

09:38, сьогодні 193 Читать новость на русском
Теракт в Афганістані
Теракт в Афганістані / Соцмережі

Чергова хвиля терактів в Афганістані. Щонайменше 8 людей стали жертвами атаки смертника. Ще двоє отримали поранення.

Трагедія сталась у Кабулі, пише Reuters.

Нападник підірвав себе в натовпі людей поблизу штаб-квартири афганської розвідки. Представники служби безпеки країни зазначили, що всі загиблі – цивільні.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

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Додамо, що напередодні в іншій частині країни, провінції Гільменд, від вибуху загинули семеро мирних жителів. Там здетонував саморобний пристрій.

Теги: Жертви Тероризм Теракт Афганістан Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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