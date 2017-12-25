В Афганістані смертник підірвав себе в натовпі людей

Чергова хвиля терактів в Афганістані. Щонайменше 8 людей стали жертвами атаки смертника. Ще двоє отримали поранення.

Трагедія сталась у Кабулі, пише Reuters.

Нападник підірвав себе в натовпі людей поблизу штаб-квартири афганської розвідки. Представники служби безпеки країни зазначили, що всі загиблі – цивільні.

Eight people were killed and two injured on Monday in a suicide bomb attack near #Afghanistan's intelligence agency in #Kabul, #Afghan officials said. RT@BengalNewzWorld — Bengal Newz Breaking ️ (@Breaking_24X7) 25 грудня 2017 р.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

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Додамо, що напередодні в іншій частині країни, провінції Гільменд, від вибуху загинули семеро мирних жителів. Там здетонував саморобний пристрій.