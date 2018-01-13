В анексованому Криму навмисно знищують населення
Крим.Реалії 18:32, 13 січня 557 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в окупованій Алупці хірург місцевої поліклініки Кирило Копитчук відкрито заявив, що нинішня кримська "влада" знищує лікарню і всю систему медичного забезпечення. Він вважає, що йде програма на скорочення населення.
Також у випуску:
Як кримський міст зупинив торгівлю в українських портах.
Про що просить полонений Руслан Зайтулаєв з в'язниці.
Як Хрущов примусив Україну взяти Крим собі.
Ведуча:
Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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