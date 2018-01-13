В анексованому Криму навмисно знищують населення

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – в окупованій Алупці хірург місцевої поліклініки Кирило Копитчук відкрито заявив, що нинішня кримська "влада" знищує лікарню і всю систему медичного забезпечення. Він вважає, що йде програма на скорочення населення.

Також у випуску: Як кримський міст зупинив торгівлю в українських портах. Про що просить полонений Руслан Зайтулаєв з в'язниці. Як Хрущов примусив Україну взяти Крим собі. Ведуча: Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".