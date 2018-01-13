В Барселоні пором протаранив круїзний лайнер: відео

При спробі пришвартуватися, паром, який прибув з Марокко, врізався в лайнер біля причалу.

Про це пише El Pais. В порту Барселони пором зіткнувся з круїзним лайнером. Причини інциденту наразі невідомі. За словами поліції, основними версіями є технічні неполадки й людський фактор.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

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