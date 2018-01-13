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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

В Барселоні пором протаранив круїзний лайнер: відео

06:44, сьогодні 1261 Читать новость на русском
Круїзний лайнер
Круїзний лайнер / Фото з вільних джерел

При спробі пришвартуватися, паром, який прибув з Марокко, врізався в лайнер біля причалу.

Про це пише El Pais. В порту Барселони пором зіткнувся з круїзним лайнером. Причини інциденту наразі невідомі. За словами поліції, основними версіями є технічні неполадки й людський фактор.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

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Теги: Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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