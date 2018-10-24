У Дніпрі невідомі з пневматики обстріляли тролейбуси: фото

24 жовтня у Дніпрі з пневматичного пістолета розстріляли тролейбуси №16 та №21. Водій одного з громадських транспортів одразу зупинив рух та викликав поліцію. Проте серед пасажирів і місцевого населення піднялася паніка.

Про це йдеться на сайті "Дніпровська Панорама".

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Подія сталася вранці в 11:30 в районі зупинки "Університет", куди їхав тролейбус № 16. Невідомі розстріляли його з пневматичної зброї. Внаслідок цього дуже розбито вікна, постраждалих немає.



В Дніпрі обстріляли тролейбуси

Про інцидент відразу ж повідомили в поліцію. Через 10 хвилин на цій же ділянці з пневматики розстріляли новий тролейбус № 21, який прямував у бік Сокола. Правоохоронці зупинили рух в обидві сторони проспекту Гагаріна та одразу оточили ботсад і весь район Казакова.



Невідомі обстріляли тролейбуси

Прес-офіцер патрульної поліції у Дніпрі Павло Карманов заявив, що стосовно даного випадку дати коментар в поліції поки не можуть. Слідство ведеться, на місці працює слідчо-оперативна група.



Обстріл тролейбусів у Дніпрі