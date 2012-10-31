Як відомо, в цьому окрузі, за інформацією ЦВК, переміг мажоритарник від ПР Валентин Ландік.

"Як тільки наш кандидат, який перебував у цей час на ділянці, помітив цю ситуацію і попросив показати паспорт - йому перегородили шлях особи міцної статури", - пояснив ситуацію лідер донцекого УДАРу Єгор Фірсов.

Після того, як партія Кличка заявила про інцидент, учасники голосування почали розбігатись. Проте ударівцю вдалось таки вихопити один з паспортів.

Документ серії ВН 947518 виданий на ім'я Кушнір Валентини Олександрівни 24 вересня 1951 народження Куйбишевського райвідділу міліції Донецька ГУМВС України Донецької області за 11 днів до дня виборів - 17 жовтня 2012 року.

У документі, проте, немає відміток про місце реєстрації і якихось інших відміток.

До слова, у виборчому окрузі №216 у Києві зник голова однієї з дільничної виборчої комісії. Разом і з ним зникла і печатка.