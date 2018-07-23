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В Google Chrome для Android з'явиться нова цікава функція

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В Google Chrome для Android з'явиться функція швидких повідомлень
В Google Chrome для Android з'явиться функція швидких повідомлень / Фото з вільних джерел

За даними користувачів XDA Developers, в браузері Chrome для Android найближчим часом дебютує функція, яка змінить процес взаємодії із сайтами. Вона представляє собою розширену версію функції швидких відповідей із Android 7.0 Nougat, яка дозволить відповідати на повідомлення прямо із сповіщень.

Про це повідомляє Android Headlines.

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Варто зазначити, що ця опція зазвичай використовується різними месенджерами, надаючи можливість відповісти на повідомлення прямо з центру повідомлень. У Chrome функція буде активна для повідомлень самого браузера. Наприклад, користувачі можуть швидко відповідати на різні запити від сайтів. Як саме буде застосовуватися дана функція залежить від розробників: це може бути швидка авторизація, оформлення замовлення і тому подібне.

Google тестує функцію швидких повідомлень в Chrome для Android
Google тестує функцію швидких повідомлень в Chrome для Android

На даний момент функція швидких відповідей в Chrome знаходиться на стадії раннього тестування, і попереду її чекає довгий шлях, поки вона з'явиться в стабільній версії браузера. Куди швидше користувачі отримають поліпшення, пов'язане з фоновою роботою вкладок. Так, після п'яти хвилин бездіяльності вони будуть "заглушатись" для економії даних і заряду акумулятора, а також підвищення продуктивності.

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Теги: Техно Інтернет Google Google Chrome Android
Джерело: 24 Канал
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