В Google Maps з'явилася нова та дуже важлива функція

Корпорація Google розширила можливості свого додатку Maps. Відтепер користувачі матимуть змогу не лише ділитися своїм місцезнаходженням, але й відомостями про заряд акумулятора вашому на пристрої.

Про це повідомляє Android Police.

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Дані про рівень заряду акумулятора можуть виявитися корисними в екстрених ситуаціях. Володіючи відповідною інформацією, ваші друзі і близькі, яким ви відправляєте посилання зі своїм місцем розташування, будуть напевно знати, з якої причини ви раптом перестали виходити на зв'язок.

Можливість поділитися, крім місця розташування, ще й даними про заряд акумулятора, з'явиться в додатках Google Maps для Android та iOS. Втім, як нерідко буває з усіма нововведеннями в сервісах Google, воно поширюється поступово і доступно ще не всім користувачам.



В Google Maps можна ділитись своїм місцезнаходженням та рівнем заряду акумулятора

Відомо, що Google приступила до тестування функції надання розширених даних про місцеперебування користувачів ще в лютому. Правда, тоді нова функція випробовувалася лише у веб-версії картографічного сервісу і не поширювалася на додатки.

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