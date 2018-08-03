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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

В Google Maps з'явилася нова та дуже важлива функція

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В Google Maps з'явилася можливість ділитися місцем розташування та рівнем заряду батареї
В Google Maps з'явилася можливість ділитися місцем розташування та рівнем заряду батареї / Фото з вільних джерел

Корпорація Google розширила можливості свого додатку Maps. Відтепер користувачі матимуть змогу не лише ділитися своїм місцезнаходженням, але й відомостями про заряд акумулятора вашому на пристрої.

Про це повідомляє Android Police.

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Дані про рівень заряду акумулятора можуть виявитися корисними в екстрених ситуаціях. Володіючи відповідною інформацією, ваші друзі і близькі, яким ви відправляєте посилання зі своїм місцем розташування, будуть напевно знати, з якої причини ви раптом перестали виходити на зв'язок.

Можливість поділитися, крім місця розташування, ще й даними про заряд акумулятора, з'явиться в додатках Google Maps для Android та iOS. Втім, як нерідко буває з усіма нововведеннями в сервісах Google, воно поширюється поступово і доступно ще не всім користувачам.

В Google Maps можна ділитись своїм місцезнаходженням та рівнем заряду акумулятора
В Google Maps можна ділитись своїм місцезнаходженням та рівнем заряду акумулятора

Відомо, що Google приступила до тестування функції надання розширених даних про місцеперебування користувачів ще в лютому. Правда, тоді нова функція випробовувалася лише у веб-версії картографічного сервісу і не поширювалася на додатки.

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Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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