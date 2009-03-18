В гості до Європи

Президента два дні не буде в Україні.

Віктор Ющенко летить до Брюсселя. У планах українського гаранта - зустріч з головою Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу, а також переговори з іншими керівниками Євросоюзу.Ірина Ванникова (речниця президента України): “Очікується, що предметом перемовин стане весь комплекс питань, пов’язаних з реалізацією євроінтеграційного курсу України а також подальшої співпраці України з ЄС. Особливу увагу буде приділено темі укладення угоди про асоціацію України та ЄС”.Складе компанію у Брюсселі президенту і прем’єрка. Юлія Тимошенко відправиться до Бельгії вже завтра.