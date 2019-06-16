В Індії панує аномальна спека: померли 36 людей

В Індії зафіксували найтривалішу спеку за всю історію. На півночі й у центрі країни від початку літа температура повітря – +40 градусів. Унаслідок цього загинули щонайменше 36 людей.

10 червня в Нью-Делі зафіксували рекордну температуру +48 градусів тепла, пише CNN.

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У Чуру, в західній частині північного штату Раджастан, 1 червня температура повітря становила більше +50 градусів тепла.



В Індії аномальна спека/ Фото:

В Україні також панує спека. 11 червня у Києві була найтепліша ніч з 1881 року. Більше того, дві ночі поспіль побили температурні рекорди, що трималися з 1999 та з 1957 років.

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