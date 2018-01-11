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В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму

12:49, сьогодні 1076 Читать новость на русском
В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму
В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму / Фото з вільних джерел

Чек на суму 9 тисяч євро знайшла жителька муніципалітету Роперуелос-дель-Парамо в Іспанії після того, як розрізала святковий "пиріг волхвів".

Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum, з посиланням на Europa Press.

Пізніше виявилося що у такий спосіб вирішила віддячити своїм клієнтам кондитерська фабрика Conrado. Вона щорічно ховає у своїй продукції чеки на кругленькі суми.

Катно Фернандес придбала три "пироги волхвів" до дня Богоявлення, який у католицизмі пов'язують з євангельськими подіями після Різдва Христового. Це свято католики відзначають 6 січня, коли православні святкують Святвечір. Два пирога жінка подарувала, а один лишила собі. Саме в ньому вона знайшла чек на велику суму.

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Ідею ховати грошові подарунки у випічку власники Conrado вперше втілили у життя в 2009 році. Тоді вони подарували 500 євро. З року в рік розмір винагороди зростав і до 2018 року сягнув майже 10 тисяч євро.

В Іспанії "пиріг волхвів" має форму корони, прикрашеної яскравими фруктами, що символізують дорогоцінні камені. У день Богоявлення пиріг ділять на кілька частин в залежності від числа гостей за столом. Вважається великою удачею, коли комусь із присутніх за столом дістається шматок пирога з "сюрпризом".

Теги: гроші
Джерело: 24 Канал
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