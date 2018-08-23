В Карпати на день: як, куди, навіщо

Іноді так хочеться вирватись з міста в гори. Хоча б на день. Якщо вам пощастило жити у Львові, така можливість у вас є завжди. Спонтанну одноденну поїздку в Карпати навіть планувати особливо не треба, і тим більше для неї не треба навантажуватись важким туристичним спорядженням, спальниками чи килимками.

До вашої уваги зовсім нескладна, але дуже мальовнича мандрівка на гору Парашка неподалік від Львова, яку під силу підкорити кожному.

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Як доїхати?

Парашка є найвищою вершиною однойменного гірського хребта Сколівських Бескидів. Її висота – 1268 метрів. Гора розташована за 90 кілометрів від Львова і приблизно за 8 кілометрів від районного центру області міста Сколе.

Сходження на Парашку радимо починати саме зі Сколе.

Зі Львова туди можна дістатись як приміськими електричками Львів – Лавочне чи Львів – Мукачево, так і рейсовими маршрутками, які їдуть від головного залізничного вокзалу Львова.



Краєвид із залізничного вокзалу у Сколе/Наталія Сколоздра

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Що брати?

Жодних спеціальних тренінгів чи курсів на тему "Як підкорити вершину" перед цією мандрівкою проходити не потрібно (хіба за власним бажанням).

Особливо й готуватись не треба. Хоча за день до походу таки перевірте прогноз погоди у Сколе і про всяк випадок візьміть дощовик, бо навіть у розпал літа погода у горах досить мінлива. Щоб захиститись від вітру на вершині, можна кинути у рюкзак светр чи вітрівку і запасну футболку (повірте, навіть після неспішного підйому та, що на вас, буде мокра).

Взувайте міцне та зручне взуття – від босоніжок чи кедів краще відмовитись, бо інколи доведеться переходити навіть невелике болото.

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Якщо маєте вдома трекінгові палиці, захопіть і їх. Якщо ні – пошукайте собі на початку маршруту хорошу палку, яка стане вашим вірним помічником на підйомах.



Якщо маєте, візьміть в похід трекінгові палиці/Наталія Сколоздра

Подбайте про воду і перекус! У поході точно захочеться пити, а джерела хоч на маршруті й позначені, проте вода у них є не завжди. Розрахуйте взяти приблизно по 1,5-2 літри на дорослу людину.

Можете взяти з дому ще невеликий перекус, адже після виснажливого сходження на вершину, точно захочеться поїсти, щоб відновити сили перед спуском.

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Скільки йти?

Маршрут зі Сколе на Парашку і назад простягнувся на 16 кілометрів – це приблизно по 8 кілометрів в одну сторону.

Неспішним темпом без особливої фізичної підготовки підйом займає до 4 годин.

Найкраще починати сходження на Парашку не пізніше 9-10 ранку, щоб ще завидна встигнути спуститись.



Неймовірні краєвиди відкриваються дорогою на вершину Парашки/Наталія Сколоздра

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Як знайти маршрут?

Отже, якщо ви приїхали у Сколе електричкою, переходьте колії і виходьте на трасу Київ – Чоп, яка тут йде паралельно до залізничної станції.

Найкращим орієнтиром на ній буде супермаркет і заправка, де можна докупити воду чи щось поїсти, якщо раптом нічого не взяли з дому.

Є два варіанти початку підйому: перший – немаркована стежка, яка починається зразу за супермаркетом, хоча чомусь саме вона показана на картах Google maps.



Другий, так званий "офіційний" маршрут, починається, якщо трохи далі пройти трасою в напрямку Чопу. Приблизно через 500 метрів після супермаркета буде перехрестя, перед ним повертаєте направо і шукаєте маршрут, маркований цифрою 13 на жовтому тлі.



Маркований маршрут на Парашку/Наталія Сколоздра

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Готуйтесь, що підйом буде різним – від крутих кам'янистих стежок лісом до пологих спусків, на яких можна буде трохи віддихатись.

Коли ви вийдете на хребет після затяжної дороги через ліс, відкриються неймовірні краєвиди на гори, від яких перехоплює подих.

Влітку дорогою можна ще підкріпитись ягодами чорниці та брусниці, які ростуть просто вздовж маршруту.



Дорогою можна підкріпитись ягодами, які ростуть вздовж стежок/Наталія Сколоздра

Шлях на вершину Парашки (впізнаєте її за хрестом) проходить ще через кілька невеликих вершин, зокрема гору Зелена та Оброслий Верх.

Коли вже бачите, як на горі видніється хрест, значить до мети вам залишилось зовсім небагато. Зберіться з силами і підкорюйте цю вершину!



На вершині Парашки втановлений хрест, який помітно здалеку/Наталія Сколоздра

Кажуть, що в сонячний день з вершини Парашки можна навіть побачити Львів.

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Коли після підкорення Парашки ви вже перекусили, відновили сили і досхочу насолодились запаморочливими краєвидами, значить – пора спускатись.

Остання електричка зі Сколе до Львова відправляється о 19:40.

Розрахуйте час, бо спуск може зайняти також приблизно 4 години, оскільки тими ділянками на шляху, які під час підйому були пологими схилами і місцями для відпочинку, тепер навпаки доведеться підніматись.



Спуск із Парашки займає приблизно 4 години

Вдалих вам мандрів!