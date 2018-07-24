В Києві п'яна дівчина під час сварки вбила власну матір

В Києві дівчина, що розпивала з квартирантами алкоголь, посварилася з матір'ю та вбила її ножем. Від отриманих ран постраждала жінка померла на місці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Внаслідок клопотання прокуратури Київської області суд узяв під варту 22-річну дівчину, яка в стані алкогольного сп'яніння вбила власну матір під час сварки.

Встановлено, що 22-річна дівчина, перебуваючи в будинку батьків і розпиваючи алкогольні напої з квартирантами, почала сваритися з матір'ю. Під час сварки дівчина схопила ніж і завдала ним два удари по шиї матері, – зазначили у прес-службі.

Працівники поліції розповіли, що від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна постраждала померла на місці події.

Під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затриманій повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває, підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині підліток через необережність застрелив 16-річного односельця. Як з'ясували правоохоронці, 15-річний хлопець витягнув батькову рушницю та випадково вистрілив своєму другу в голову. Від отриманих травм неповнолітній помер миттєво.