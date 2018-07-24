18:27
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

В Києві п'яна дівчина під час сварки вбила власну матір

310 Читать новость на русском
В Києві п'яна дівчина під час сварки вбила власну матір
В Києві п'яна дівчина під час сварки вбила власну матір / volovetsnews.in.ua

В Києві дівчина, що розпивала з квартирантами алкоголь, посварилася з матір'ю та вбила її ножем. Від отриманих ран постраждала жінка померла на місці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Читайте також: На Львівщині хлопець вбив дівчину під час побачення, бо вона з нього насміхалася

Внаслідок клопотання прокуратури Київської області суд узяв під варту 22-річну дівчину, яка в стані алкогольного сп'яніння вбила власну матір під час сварки.

Встановлено, що 22-річна дівчина, перебуваючи в будинку батьків і розпиваючи алкогольні напої з квартирантами, почала сваритися з матір'ю. Під час сварки дівчина схопила ніж і завдала ним два удари по шиї матері, – зазначили у прес-службі.

Працівники поліції розповіли, що від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна постраждала померла на місці події.

Під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затриманій повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває, підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Волині підліток через необережність застрелив 16-річного односельця. Як з'ясували правоохоронці, 15-річний хлопець витягнув батькову рушницю та випадково вистрілив своєму другу в голову. Від отриманих травм неповнолітній помер миттєво.

Теги: Поліція Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Києва Алкоголь
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
сьогодні, 18:04 Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
51
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
258
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
Блог Медіа 385
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 595
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 887
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Штаби політсил, які попередньо проходять до Ради. Виборча ніч (Фото)
 29 жовтня 2012 , 22:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук