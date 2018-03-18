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В Києві трамвай протаранив вантажівку та зійшов з рейок: фото з місця ДТП

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В неділю, 18 березня, в Дарницькому районі Києва на перехресті Харківського шосе і Тростянецької трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки.

Про це повідомляє "Еспресо".

Як розповів водій трамвая, тільки-но почав рух на зелений сигнал світлофора, як трапилося зіткнення з вантажівкою. Водій останньої рухався Харківським шосе в напрямку Харківської площі і намагався проскочити перед трамваєм.

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Від удару вантажівка перекинулася на бік, від неї на 15 метрів відлетів паливний бак. На щастя, швидкість трамвая була невеликою, що і врятувало від серйозних травм пасажирів громадського транспорту. До слова, в салоні трамвая перебували близько 30 осіб.

Зазначається, що від удару трамвай зійшов з рейок, в результаті чого рух трамваїв заблоковано в обох напрямках на кілька годин.

На місце ДТП прибуло кілька карет швидкої медичної допомоги. Медики надали постраждалим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились. Відмовився від госпіталізації і водій перекинутої вантажівки. Також не постраждав водій розтрощеного трамвая.

На місце аварії вирушили надзвичайники, щоб змити паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Транспорт Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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