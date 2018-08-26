В Києві внаслідок аварії перекинувся інкасаторський бус: відео з місця ДТП

У неділю, 26 серпня, в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo. Внаслідок аварії постраждав водій інкасаторського буса.

Про це повідомив сайт "Еспресо".

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Стало відомо, що Mercedes їхав по Антоновича в бік Ocean Plaza, а Volkswagen рухався Федорова в бік Великої Васильківської. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Від удару інкасаторська машина перекинулася, а Polo розвернуло.



Від удару інкасаторська машина перекинулася

В результаті зіткнення постраждав пасажир інкасаторського Mercedes. Його госпіталізували в лікарню. Обидва водії стверджують, що їхали на зелений сигнал світлофора. Проте дівчина-водій Volkswagen сказала поліції, що можливо її засліпило сонце і вона неправильно побачила сигнал світлофора.



Volkswagen Polo від удару розвернуло

Відео аварії інкасаторського Mercedes Sprinter і легковика Volkswagen Polo

Наразі правоохоронці встановлюють подробиці події.

Нагадаємо, 26 серпня, у дворі житлового будинку в Києві повністю згорів позашляховик BMW Х5 на єврономерах. У машину кинули пляшку із запальною сумішшю – "коктейль Молотова".