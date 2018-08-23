В космос запустили ракету Vega: її "серце" зробили українці

У ніч на 23 серпня 2 з космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно запустили європейську ракету-носій легкого класу Vega. Двигун для ракети розробили українці.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

Двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розробили фахівці Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля", а виготовили на Державному підприємстві "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" імені О.М. Макарова".

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Ракета Vega вивела на орбіту метеорологічний космічний апарат Aeolus Європейського космічного агентства. Він оснащений лазерною системою, яка розроблена для своєчасного і точного вимірювання профілю вітру у глобальних масштабах з космосу. Інформація, яку буде збирати та передавати апарат, має покращити якість прогнозу погоди і буде допомагати для довгострокового дослідження клімату.

Що таке Vega? Це ракета-носій, створена спільно Європейським космічним агентством (ESA) та Італійським космічним агентством (ASI). Ракета названа за іменем найяскравішої зірки північної півкулі. Перший запуск відбувся 13 лютого 2012 року. 23 серпня відбувся вже 12 її запуск. Всього за 6 років роботи Vega вивела на орбіту 27 супутників.

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