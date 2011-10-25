В лівійській пустелі поховали тіло Муамара Каддафі

Тіло колишнього лівійського лідера поховали у секретному місці в пустелі.

Повідомляється, що подія відбулася на світанку. Місце поховання заздалегідь тримають у суворому секреті. На переконання Національної перехідної ради, таким чином можна буде уникнути вандалізму могили полковника.

З іншого боку, секретність поховання необхідна для того, аби останнє місце спочинку Каддафі не стало місцем паломництва для його прихильників. Раніше, нагадаємо, тіло вбитого Каддафі виставили на загальний огляд у одному з магазинів міста Місурата.

Родина колишнього лівійського лідера неодноразово просила владу дозволити поховати його в рідному місті, проте їм у цьому відмовили. Каддафі, нагадаємо, загинув 20 жовтня від куль повстанців.

