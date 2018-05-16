В мережі гуляє новий вірус "Сталін": як нейтралізувати його дію

Фахівці MalwareHunterTeam заявили, що в мережі зараз шириться шкідливий алгоритм під назвою StalinLocker. Цей вірус блокує всі файли на комп'ютері і ставить на екран заглушку з портретом Йосипа Сталіна.

Про це пише Bleeping Computer.

Як зауважили фахівці, специфіка цього шкідливого алгоритму полягає в тому, що він створює механізм свого автозапуску та намагається припинити інші процеси.

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StalinLocker відображає 10-хвилинний зворотний відлік, доти, доки ви не введете код. Якщо цей код не буде введено, усі ваші файли будуть видалено.

Код є різницею між датою запуску програми і датою 30 грудня 1922 року. Якщо користувач вводить правильний код, блокувальник припиняє роботу і видаляє свої файли.

Якщо ж код ввели після закінчення відліку, то вірус спробує видалити всі файли на кожному диску, знайденому на комп'ютері. При цьому у MalwareHunterTeam заявляють, що більшість антивірусів можуть вчасно виявити цей вірус.