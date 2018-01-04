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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В мережі можна придбати особисту інформацію майже кожного індуса

15:52, сьогодні 537 Читать новость на русском
В мережі можна придбати особисту інформацію про кожного індуса
В мережі можна придбати особисту інформацію про кожного індуса / The Guardian

В Індії дослідження одного з місцевих видань показало, що особисту інформацію понад мільярда індусів можна придбати в мережі всього трохи більше ніж за 8 доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

Такий феномен став наслідком передбачуваних витоків з бази даних Aadhaar, яка збирає фотографії, відбитки пальців, сканування сітківки ока та інші ідентифікаційні дані кожного громадянина Індії. Варто зазначити, що ця база даних є найбільшою в світі.

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Журналісти видання Tribune з Чандігарха також розповіли, що в мережі продається і програмне забезпечення, за допомогою якого можна генерувати фальшиві карти Aadhaar та документи, які засвідчують особу. Вони необхідні для доступу до числа державних послуг, включаючи безкоштовне харчування та субсидоване зерно.

Такою дешевизною інформації про людей вже встигли скористатися зловмисники. Анонімні люди в спільнотах WhatsApp стягували 500 рупій (7,88 долара) за детальну інформацію про обліковий запис, яка дозволяла отримати доступ до інформації з бази даних Aadhaar. Вона містила ім'я людини, адресу будинку, адресу електронної пошти, фотографії та номери телефонів.

Теги: Індія Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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