В мережі з'явилась інформація про плани Intel на майбутнє

У розпорядженні китайського веб-ресурсу XFastest з’явилася свіжа порція технологічних дорожніх карт Intel, які розповідають про плани корпорації на процесори. Там є інформація про чіпи класу HEDT (високошвидкісних настільних комп’ютерів) та масову настільну платформу чіпмейкера.

Про це повідомляє XFastest.

Читайте також: Xiaomi та Intel готують ігрового "монстра" – новий ноутбук

В останньому кварталі цього року Intel планує розширити асортимент чіпів для платформи LGA2066 рішеннями сімейства Basin Falls Refresh. Дані CPU будуть сумісні з вже доступними у продажу платами на чіпсеті X299, при цьому флагманом нової лінійки, за наявною інформацією, повинен стати 22-ядерний процесор.



Плани Intel щодо випуску процесорів

Чіпи Basin Falls Refresh будуть актуальні як мінімум протягом першої половини 2019 року, після чого їм на зміну прийдуть рішення Cascade Lake-X в конструктиві LGA3647, очолювані 28-ядерним CPU, яким Intel встигла похизуватися в ході виставки Computex 2018.



Intel окрім 28-ядерного процесора розширить лійку Core 9000 серії

Що стосується масової платформи, то незабаром модельний ряд CPU в конструктиві LGA1151-v2 буде розширено за рахунок чіпів Core 9000 серії. Топовими рішеннями даної лінійки стануть процесори Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоків), Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків) і Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоків).

Читайте також: Компанія Asus "засвітила" список материнських плат на базі логіки Intel Z39

Варто відзначити, що в якості орієнтовних термінів виходу рішень Intel Core 9000 серії вказано перший квартал наступного року, проте якщо вірити блукаючим по мережі чуткам, їх реліз повинен відбутися вже в цьому кварталі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.