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В мережі з'явилась інформація про плани Intel на майбутнє

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Які процесори планує випустити Intel
Які процесори планує випустити Intel / Фото з вільних джерел

У розпорядженні китайського веб-ресурсу XFastest з’явилася свіжа порція технологічних дорожніх карт Intel, які розповідають про плани корпорації на процесори. Там є інформація про чіпи класу HEDT (високошвидкісних настільних комп’ютерів) та масову настільну платформу чіпмейкера.

Про це повідомляє XFastest.

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В останньому кварталі цього року Intel планує розширити асортимент чіпів для платформи LGA2066 рішеннями сімейства Basin Falls Refresh. Дані CPU будуть сумісні з вже доступними у продажу платами на чіпсеті X299, при цьому флагманом нової лінійки, за наявною інформацією, повинен стати 22-ядерний процесор.

Плани Intel щодо випуску процесорів
Плани Intel щодо випуску процесорів

Чіпи Basin Falls Refresh будуть актуальні як мінімум протягом першої половини 2019 року, після чого їм на зміну прийдуть рішення Cascade Lake-X в конструктиві LGA3647, очолювані 28-ядерним CPU, яким Intel встигла похизуватися в ході виставки Computex 2018.


Intel окрім 28-ядерного процесора розширить лійку Core 9000 серії

Що стосується масової платформи, то незабаром модельний ряд CPU в конструктиві LGA1151-v2 буде розширено за рахунок чіпів Core 9000 серії. Топовими рішеннями даної лінійки стануть процесори Intel Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоків), Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків) і Core i5-9600K (6 ядер / 6 потоків).

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Варто відзначити, що в якості орієнтовних термінів виходу рішень Intel Core 9000 серії вказано перший квартал наступного року, проте якщо вірити блукаючим по мережі чуткам, їх реліз повинен відбутися вже в цьому кварталі.

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Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
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