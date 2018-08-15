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В мережі з'явилась ціна бюджетного iPhone 9

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В мережі з'явилась ціна бюджетного iPhone 9
В мережі з'явилась ціна бюджетного iPhone 9 / Фото з відкритих джерел

Аналітики компанії TrendForce назвали приблизну ціну бюджетного iPhone 9. За чутками інсайдерів, він отримає 6,1-дюймовий рідкокристалічний дисплей.

Про це повідомляє macrumors.com.

Так, за прогнозами, iPhone 9 отримає ціну 699 доларів (18 800 гривень).

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Смартфон справді буде коштувати менше, ніж флагмани від Apple, однак. бюджетним його теж назвати не можна.

Інші експерти припускають, що бюджетний iPhone з 64 ГБ вбудованої пам'яті коштуватиме 749 доларів (20 200 гривень).

Якщо навіть така вартість підтвердиться, то в Україні він коштуватиме ще дорожче.

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфони
Джерело: 24 Канал
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