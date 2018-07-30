В мережі з’явились "живі" фото смартфона Google Pixel 3 XL

Новий смартфон Google Pixel третього покоління можна вважати одним із найбільш очікуваних пристроїв року. Тепер у мережі з’явились свіжі фото прототипу смартфону.

Знімки з’явилися на форумі розробників XDA.

Як можна побачити на знімках, Pixel 3 XL отримає виріз вгорі екрану. Загалом дизайн пристрою виконаний у стилі попередніх двох поколінь – зі скляною вставкою у верхній частині корпусу, при цьому цю вставку і корпус за кольором практично неможливо розрізнити.

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Pixel 3 XL на "живому" фото

На знімках Pixel 3 XL зображений у білому кольорі, а фронтальна камера має чорний колір. Також фото доводять наявність подвійної фронтальної камери.

Також за чутками, пристрій працюватиме Snapdragon 845 і матиме 4 ГБ оперативної пам’яті і до 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. А от про ціну нічого не відомо. В компанії лише повідомили, що смартфон буде розрахований на середній клас.

Google Pixel 3 XL отримав подвійну фронтальну камеру

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