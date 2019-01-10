В мережі з'явилось фото рідкісного природного явища, яке зафіксували під Києвом

У селі Нові Петрівці Київської області сфотографували рідкісне природне явище – зимове гало.

Фото незвичного явища опублікував користувач Facebook Сергій Огородник на своїй сторінці.

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Знимок датований 9 січня 2019 року. На ньому помітно, як навколо сонця утворилось легко забарвлене світле сяюче коло.

Що таке гало? Це оптичне явище в атмосфері. Воно виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше гало можна побачити у формі світлого слабкого забарвленого коло навколо Сонця чи Місяця. Загалом відомо до 90 видів гало, переважна більшість яких — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом.



В Україні гало можна спостерігати аж 70-120 разів на рік. Проте тут воно воно переважно малопомітне. А от яскраве й добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік. До речі, поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.