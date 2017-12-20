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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В МОК показали емблему "олімпійських спортсменів із Росії"

17:28, сьогодні 1214 Читать новость на русском
В МОК показали емблему
В МОК показали емблему "олімпійських спортсменів із Росії" / Фото з вільних джерел

Міжнародний олімпійський комітет продемонстрував емблему, з якою пропонують приймати участь в Олімпіаді-2018 російським спортсменам.

Про це повідомляє Meduza.

За умовами участі російських олімпійців в Іграх, надпис на формі "Росія" (Russia) повинні замінити на "олімпійський спортсмен з Росії" (Olympic Athlete from Russia). Надпис повинен бути англійською мовою.

Зразок емблеми, яку пропонує МОК для російських олімпійців
Зразок емблеми, яку пропонує МОК для російських олімпійців

Росіянам дозволяють використовувати кольори національного прапора їх країни, але вони не повинні бути такого самого відтінку як на самому прапорі. Також різні елементи одягу спортсменів не повинні утворювати триколор.

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Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг-скандал, щоправда "чистим" спортсменам все ж дозволили брати участь в Іграх під нейтральним прапором.

Теги: Новини Росії Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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