В Молдову не впустили українського журналіста
14:19, сьогодні 279 Читать новость на русском
Молдовські прикордонники не пустили в країну українського журналіста та медіа-експерта з моніторингу російської пропаганди Романа Шутова.
Про це він написав у Facebook.
Шутов пояснив, що летів в Кишинів для проведення тренінгу для журналістів на запрошення посольства США в Молдові.
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На контролі мене відразу відвели в кабінет – ну тут у мене завжди беруть інтерв'ю, я мабуть у них в спискаx. Розмова хвилин 15, в деталяx, фотографують програму; чекаю 4 години і отримую відмову з приводом, що я не обґрунтував мету візиту,
– додав він.
Шутов зазначив, що будь-які спроби опротестувати рішення результату не дали.
Джерело: 24 Канал
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