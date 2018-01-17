В Молдову не впустили українського журналіста

Молдовські прикордонники не пустили в країну українського журналіста та медіа-експерта з моніторингу російської пропаганди Романа Шутова.

Про це він написав у Facebook.

Шутов пояснив, що летів в Кишинів для проведення тренінгу для журналістів на запрошення посольства США в Молдові.

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На контролі мене відразу відвели в кабінет – ну тут у мене завжди беруть інтерв'ю, я мабуть у них в спискаx. Розмова хвилин 15, в деталяx, фотографують програму; чекаю 4 години і отримую відмову з приводом, що я не обґрунтував мету візиту,

– додав він.

Шутов зазначив, що будь-які спроби опротестувати рішення результату не дали.