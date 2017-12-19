В NASA показали, що приховує червона пляма на Юпітері

NASA показало на відео надра Великої червоної плями Юпітера. Ролик змонтували з анімованих зображень. Також фахівці зазначили, що за допомогою космічної станції Juno (Jupiter Polar Orbiter) вони змогли визначити глибину вихору.

Про це повідомляється на офіційній сторінці NASA.

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Фахівці NASA зауважили, що відкриття вони зробили за допомогою радіометра MWR. Під час дослідження вдалося встановити, що вихор проникає в глиб атмосфери на 300 кілометрів, при цьому спостерігається поступове зростання його температури.



Червона пляма на Юпітері

Вихор простягається в довжину на 40 тисяч кілометрів та на 13 тисяч кілометрів в ширину. Варто зазначити, що це найбільший вихор з відомих у Сонячній системі.