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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Нью-Йоркському аеропорту працює робот, який своєю поведінкою бентежить жінок

3702 Читать новость на русском
Робот К5
Робот К5 / Фото з вільних джерел

Робота К5 прийняли на роботу в аеропорт Нью-Йорка. Його головною місією буде боротьба із шахраями та незаконними таксистами. Проте розробники отримують вже перші скарги на власного робота, бо він непристойно витріщається на жінок.

Про це повідомляють "Экономические известия".

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Незважаючи на таку важливу місію, відвідувачі аеропорту скаржаться на К5. Вони незадоволені тим, що робот може непомітно "підійти" до людини і налякати її. Іноді охоронцям доводиться силою відштовхувати робота-працівника, який підкрадається до людини.

До того ж, деякі жінки помітили, як К5 невиховано на них витріщається, чим викликає велике обурення.

На даний момент К5 працює в тестовом режимі. Виробники досліджують його записувальні та маневрені здібності. Можливо, в майбутньому розробникам вдасться ліквідувати всі недоліки красеня К5.

Як працює робот К5 в аеропорті Нью-Йорку – дивіться відео

 

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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