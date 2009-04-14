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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В обхід Ради

20:20, 14 квітня 2009 267

Тимошенко йде за кредитом в обхід Ради.

На позачерговому засіданні у вівторок уряд своїми постановами прийняв всі рішення, які вимагав Міжнародний валютний фонд для надання другого траншу кредиту. Прем'єр-міністр пояснює, законами було б значно простіше, але ж пропрезидентський “НУ-НС” у Раді підводить та не дає голосів за розгляд законопроектів.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Ми знайшли можливості правові збалансувати бюджет “Нафтогазу” і пенсійного фонду постановами уряду. Ми більше не будемо подавати аналогічні законопроекти в парламент”.Представниця фонду Джейла Пазарбазіоглу постановами Кабміну задоволена. Втім, всі забаганки української сторони виконувати у МВФ не поспішають. Так, Міжнародний валютний фонд ще думає - чи об'єднувати другий і третій транші, як це раніше пропонував Київ. А до українських міжвладних чварів та способу прийняття рішень іноземні представники вже ніби й звикли.Джейла Пазарбазіоглу (представниця МВФ): “Є чотири особи, які мають підписати програму з Фондом - Президент, прем’єр, голова НБУ і Міністр фінансів. Наскільки я розумію, всі ці люди вцілому погоджуються з тими умовами, про які ми домовились”.Тим часом Президент вини підопічних йому нунсівців у провалі законів не бачить. Навпаки, Віктор Ющенко вважає, відповідальність за сьогоднішні події у Раді - на Тимошенко і її коаліції, точніше її відсутності.Віктор Ющенко (Президент України): “За голосування в парламенті відповідає прем’єр-міністр, коаліція, і нею очолювана більшість. Прем’єр-міністр як лідер коаліції повинен мати ту коаліцію, яка принаймні має 226 голосів. А то, зібрати підписи для того, щоб призначити на посади волі знайшлося, а 226, формальна більшість, яка вимагається імперативною нормою Конституції, цього зібрати не вдалось”.Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада не включила до порядку денного три законопроекти, які є принциповими для надання Україні другого траншу кредиту від МВФ. Не голосували за це регіонали, комуністи та пропрезидентська частина “НУ-НС”. Зокрема, керівник депутатської групи "За Україну" В'ячеслав Кириленко пояснив - за розгляд законопроектів депутати групи не голосували, бо там не були враховані внесені ними поправки.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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