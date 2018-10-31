В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження

30 жовтня знаменита модель plus-size Ешлі Грем відсвяткувала 31-річчя гучною вечіркою з друзями. Для виходу зірка приміряла на себе образ популярної співачки Дженніфер Лопес.

Ешлі показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як відсвяткувала день народження.

Читайте також: Топ найсексуальніших фото пишнотілої Ешлі Грем: 18+

Так, Грем скопіювала образ Джей Ло, у якому вона з'явилася в 2000 році на MTV Video Music Awards. Пишнотіла модель одягнула білий топ і такого ж кольору обтислі джинси. Доповнила образ Ешлі пов'язка на голові.

На відео, яке зірка опублікувала в Instagram-сторіз, Ешлі заспівала і станцювала під хіт Дженніфер Лопес "Waiting For Tonight".



Ешлі Грем / Instagram



Дженніфер Лопес на MTV VMA у 2000 році



Ешлі Грем / Instagram



Ешлі Грем / Instagram



Ешлі Грем / Instagram