В очікуванні

Україна не витратила жодної копійки з першого траншу МВФ - прем'єр-міністр

Україна не витратила жодної копійки з першого траншу кредиту МВФ - понад 4 мільярди доларів перебувають у золотовалютних резервах Нацбанку, заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Водночас уряд активно готується до отримання другої частини кредиту, яка має надійти на початку квітня. Але для цього потрібно, щоб і парламент попрацював - зокрема ухвалив 31 березня низку антикризових законопроектів, запропонованих Кабміном.Юлія Тимошенко (Прем'єр-міністр України): “Це саме черговий пакет, я знаю звіти опозиції, що нема антикризової програми. Хочу зазначити, що з початку цього року і наприкінці минулого було прийнято вже цілу низку антикризових законів. Один комплексний закон, який був прийнятий одночасно з бюджетом. І який сьогодні діє для того, щоб одночасно виплачувати пенсії, зарплати, щоб наповнювати доходи бюджету”.На виконання вимог МВФ, Україна має збільшити акцизи на алкоголь та тютюнові вироби, а також внести до кошторису держави зміни і доповнення, які збалансують бюджет аграрного фонду та фінплан "Нафтогазу". Крім того треба запровадити "справедливі" внески до Пенсійного фонду. Втім, розраховувати прем’єрці на підтримку опозиції не варто. З табору регіоналів лунає традиційна риторика - ухвалювати антикризові закони "поштучно" їм не подобається.Ганна Герман (народний депутат, фракція “Партії регіонів”): “Опозиція вимагають від неї комплексної антикризової програми. Не двох-трьох окремих законопроектів, якими вона лобіює якісь свої інтереси, а комплексної, порахованої, проаналізованої виваженої. перспективної антикризової програми, але це не все. Антикризова програма має бути підтверджена відповідними змінами до бюджету України”.Ганна Герман припускає, що її фракція вдасться до блокування парламентської трибуни у разі, якщо Прем`єр-міністр у найближчий час не представить на суд парламентарів цілісну антикризову програму свого кабміну. До того ж регіонали продовжують погрожувати урядовцям масовими акціями протесту.