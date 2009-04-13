В очікуванні траншу

Другий транш МВФ віддаляється від України у часовому просторі.

Тепер, за прогнозами Секретаріату Президента, Київ зможе отримати гроші не раніше, ніж за місяць. Але для цього ще треба попрацювати. Парламент у вівторок має ухвалити закони для збалансування Пенсійного фонду та бюджету “Нафтогазу”. А представники влади мають підготувати меморандум, де йтиметься про зобов'язання України перед МВФ. Проект документу вже підтримали Президент, прем’єр, спікер та глава Нацбанку, опозиція - відмовилась.Олександр Шлапак (перший заступник голови Секретаріату Президента): “Ми розраховуємо, що в другій декаді травня відбудеться рада директорів МВФ, яка прийме рішення про завершення першого перегляду програми, а значить про фінансування України другим траншем МВФ”.Тим часом у фонді про те, коли дадуть гроші, говорити не хочуть. Водночас відзначили прогрес у переговорах з Києвом.Джейла Пазарбазіоглу (Глава місії МВФ): “Для нас є оптимістичним знаком, що партії різного політичного спектру в Україні об’єдналися, щоб докласти всіх зусиль для покращення ситуації в Україні”.Як відомо, у жовтні минулого року Україна підписала меморандум з МВФ, за яким фонд погодився надати кредит у розмірі 16,5мільярдів доларів. Перший транш Київ отримав у листопаді - 4,5 мільярди. Сумніви щодо надання другого виникли у зв'язку з розміром дефіциту бюджету України і напруженою політичною ситуацією.